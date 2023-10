Lucrezia Lando è una ballerina professionista famosa per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. La danzatrice è nata a Bassano del Grappa il 10 Dicembre 1997. Ha iniziato a ballare all’età di dieci anni, mostrando un grande interesse per il latino americano.

Lucrezia Lando, fidanzato e figli: chi è la ballerina di Ballando con le stelle

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lucrezia Lando non è sposata e non ha figli. Dopo l’edizione 2020 di Ballando con le Stelle, ha rivelato di essere fidanzata con Marco De Angelis, anch’egli maestro di ballo del programma.

La loro storia si è conclusa nel 2021.

“Con una battuta, potrei dirle che sono stufa di prendere treni che vanno nella direzione sbagliata. Probabilmente sono all’antica, mi aspetto attenzioni e un tipo di corteggiamento che non va di moda, ma se devo accontentarmi, preferisco stare da sola” ha spiegato la ballerina tramite un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale DiPiù.

Per via della sua bravura e bellezza e di una innegabile sensualità, in più di un’occasione Lucrezia Lando è stata nominata la “Venere” di Ballando con le stelle.