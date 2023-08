Luca Salatino e Matteo Ranieri in vacanza insieme in Liguria, sono stati presi di mira da alcuni commenti (omofobi) dove li sollecitano a dire la verità sul loro rapporto di amicizia.

Luca Salatino e Matteo Ranieri stanno insieme?

“Ditelo chiaramente che siete una coppia… Questi atteggiamenti non detti, creano più omofobia nella mente delle persone…”, si legge tra i commenti del profilo di Luca dopo aver postato una serie di contenuti in vacanza con l’amico.

E ancora: “Ma le donne vi piacciono?”, “Per me stanno in quella sfonda e ci sono diventati”, “Mi sa che sono diventati gay tutte e due” (qualcuno dica a questo ignorante che omosessuali non si diventa…), “Questa non è amicizia ma amicizia intima”.

Questi alcuni dei commenti sotto il video postato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dobbiamo ancora leggere certi pensieri nel 2023?

Luca Salatino e Matteo Ranieri hanno un’amicizia davvero speciale e profonda e, pure se fossero una coppia non ci sarebbe assolutamente nulla di male, ficcatevelo in testa.

Matteo e Luca fanno pace dopo il GF Vip

Matteo Ranieri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha svelato di aver ripreso il suo rapporto di amicizia con Luca Salatino, raccontando di averlo contattato in un preciso momento:

In verità gli avevo mandato un messaggio ma lui non mi ha mai risposto! Ora ho capito che quello era un momento delicato per lui, ma lì per lì me l’ero presa. Poi ho saputo della fine della sua relazione (con Soraia, ndr) e di quanto lo avesse scosso, quindi mi sono detto: “lo a Luca voglio bene, abbiamo condiviso il periodo forse più importante della mia vita” e ho alzato il telefono. Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ”Chi è?” (ride). lo gli ho chiesto “Ma chi vuoi che sia!”, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo e, da sportivo, so quanto é brutto non potersi nemmeno sfogare con l’allenamento. Dopo una settimana di videochiamate ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma.

Poi l’incontro a Roma: