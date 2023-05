“Non fare la ch*cca isterica”, Luca Salatino ha offeso Matteo Ranieri?

Per quale motivo l’amicizia tra Matteo Ranieri e Luca Salatino aveva subìto una battuta d’arresto prima del Grande Fratello Vip? Secondo una indiscrezione di Deianira Marzano c’entrerebbe un messaggio offensivo.

La gossippara ha condiviso un messaggio ricevuto da una persona apparentemente vicina a Luca Salatino che parla di un messaggio offensivo:

Finalmente abbiamo saputo da una donna che era vicina a Luca (e che vuole restare anonima) cosa Luca sembrerebbe aver scritto su WhatsApp a Matteo, che offeso decise di chiudere i rapporti. Matteo si era risentito di non essere stato messo al corrente della partecipazione di Luca al GF Vip e se l’era presa. In risposta su WhatsApp Luca gli fa: ‘Non fare la ch***a isterica’.

Indiscrezione da prendere con le pinze visto che non vi è alcuna fonte ufficiale in merito.

Matteo Ranieri, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha parlato di recente della ritrovata amicizia con Luca Salatino:

In verità gli avevo mandato un messaggio ma lui non mi ha mai risposto! Ora ho capito che quello era un momento delicato per lui, ma lì per lì me l’ero presa. Poi ho saputo della fine della sua relazione (con Soraia, ndr) e di quanto lo avesse scosso, quindi mi sono detto: “lo a Luca voglio bene, abbiamo condiviso il periodo forse più importante della mia vita” e ho alzato il telefono.

Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ”Chi è?” (ride). lo gli ho chiesto “Ma chi vuoi che sia!”, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi.

Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vivendo e, da sportivo, so quanto é brutto non potersi nemmeno sfogare con l’allenamento. Dopo una settimana di videochiamate ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma.