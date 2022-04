Luca Onestini in modalità “sorpresone” è intervenuto durante la nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show per fare una sorpresa al fratello Gianmarco e lanciare una frecciatina all’ex fidanzata Soleil Sorge.

Luca Onestini lancia una frecciatina a Soleil: l’epica reazione della Sorge

“Sono venuto qua per farti una sorpresa. Non voglio vederti piangere. Mamma prima ha detto che ci sono persone che non ti hanno capito. Io penso che sia importante che ci capiscano le persone che sono veramente importanti per noi” ha affermato Luca guardando Soleil.

La reazione della Sorge è stata epica: impassibile senza muovere un muscolo.

Ho amato moltissimo (Soleil è l’unica cosa buona de La Pupa e il Secchione Show, ammettiamolo).

Ecco il VIDEO.

Per quanto mi riguarda questa frecciatina se la poteva risparmiare🤦🏻‍♀️

Se suo fratello è contro tutti un motivo ci sarà.#LaPupaEilSecchioneShow #soleilshow pic.twitter.com/ibPc9d69x8 — SOLEILSORGEFAN🔥🌸💘 (@CarmenPerotta_) April 19, 2022

E comunque Sole che ogni volta valuta le performance per ciò che sono,tralasciando simpatie e antipatie, dimostra ancora una volta quanto sia tutto tranne che prevenuta👏👏👏@Soleil_stasi #SoleArmy #soleilshow #LaPupaEilSecchioneShow — Angelica #solearmy (@AngeMontalbetti) April 19, 2022

