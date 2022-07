Luca Daffrè “punta” al Grande Fratello Vip e svela il suo rapporto con Sophie

Luca Daffrè, intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV, parla ancora di Sophie Codegoni, racconta il significato del famoso tatuaggio raffigurante il cervo che occupa gran parte del suo petto e svela se parteciperebbe al Grande Fratello Vip.

Questa è la domanda più gettonata, lo feci perché avevo dato un valore a questo tatuaggio. Oggi mi pento parecchio. Per me il cervo è un solitario, un po’ come me. Edoardo mi prendeva in giro parecchio per il cervo. Vorrei toglierlo, ma più che toglierlo camuffarlo.

Tentatore a Temptation Island e corteggiatore a Uomini e Donne per ben due stagioni, naufrago all’Isola dei Famosi. Luca sarebbe pronto al GF Vip? Sophie Codegoni, che conosce bene, ha partecipato alla scorsa edizione:

Con Sophie è stata solo una frequentazione tra due ragazzi, un avvicinamento per qualche settimana, la nostra non era una relazione. Oggi siamo molto amici. Il GF Vip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto.

Io poi devo molto a Maria De Filippi per la possibilità che mi ha dato. Che persona è? Beh dietro le quinte la vedi poco, io le sarò per sempre grato per l’opportunità che mi ha dato. Lei ha un carisma incredibile, io ascoltavo le sue parole, i suoi consigli, sai come se ti parlasse una persona di cui ti fidi. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo.