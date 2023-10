Lorenzo Tano è il figlio maggiore di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. Ha 27 anni, è laureato in Finanza ed Economia e Commercio, modello, pilota di moto, regista e direct project manager per la casa di produzione del padre, di base in Ungheria.

Chi è Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi

Nonostante sia cresciuto in un ambiente vicino al mondo del padre, ha scelto di concentrarsi su altre attività. Lorenzo Tano è un concorrente di Ballando con le stelle, programma a ritmo di danza in onda su Rai1.

In una recente intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che ha accettato di partecipare al programma perché il ballo è una cosa opposta alla sua personalità, quindi una sfida con se stesso.

Ha anche rivelato che si è lasciato con la sua ragazza dopo dodici anni e lei gli chiedeva sempre di portarla a ballare. Quindi ora vuole provare a danzare nel modo giusto imparando i passi essenziali per scendere in pista.

Nonostante la sua partecipazione a Ballando con le stelle dipenda dall’essere figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano è determinato a fare bene e dimostrare chi è, oltre suo padre.