Lorenzo e Shaila con il cellulare fuori dal GF: Tommaso spiffera tutto a Mariavittoria – VIDEO

Tommaso Franchi ha confermato a Mariavittoria Minghetti che Lorenzo e Shaila, fuori dalla Casa del Grande Fratello, hanno avuto la possibilità di navigare su internet con i loro cellulari.

Tommaso spiffera a Mariavittoria che Lorenzo ha utilizzare il cellulare

Lorenzo ha confidato a Tommaso che, fuori dalla Casa, ha avuto modo di consultare il suo cellulare. L’idraulico, che non sa tenersi un cecio in bocca, è andato a spifferare subito tutto a Mariavittoria.

Ecco il VIDEO:

C’è lorenzo è andato a raccontare proprio all’idraulico, lo stesso che sputtana la sua “frequentazione” che avevano i cellulari devi essere proprio deficiente dio jajajajaj pic.twitter.com/5VInrZq7xf — Gio* (@giorggix) November 2, 2024

Tommaso, dopo essersi reso conto del pasticcio fatto, ha cercato di minimizzare le sue parole: “dai peso alle cose che ti dico…”, ha affermato subito dopo.

I commenti del web

ricapitolando, appurato che non si tiene un cecio in bocca, se riporta che mv sparla è un ratto, se riporta cose a mv ha fatto benissimo, mi pare un giudizio un pò di parte — adri60 (@adri60067534174) November 3, 2024

Vabbè non è una novità, l’anno scorso quando hanno fatto l’uscita alle terme videro i telefoni, ma anche le varie uscite singole (Beatrice, Giuseppe, etc). Ormai gli autori hanno perso credibilità — Furbi (@fabry84mi) November 3, 2024

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.