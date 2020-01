Live Non è la d’Urso torna in televisione dopo la pausa natalizia e cambia giorno di messa in onda. Si riparte domenica 19 gennaio in prima serata su Canale 5 e per il comeback in prime time Barbara d’Urso gioca pesante portando in scena temi bollentissimi e personaggi destinati a far questionare.

Live Non è la d’Urso: gli ospiti

Si parte con il ritorno in TV di Anna Oxa dopo 4 anni di distanza con dichiarazioni clamorose. Inevitabile cavalcare il caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso, che recentemente ha telefonato proprio a Barbara d’Urso per comunicarle che sta bene e che è all’estero, ma che per il momento non vuole rivelare il motivo della sua fuga.

In studio ritroveremo la mamma di Favoloso e la sua ex fidanzata Nina Moric, che a Domenica Live ha fatto pesanti accuse contro l’ex fidanzato.

Il processo a Salvo Veneziano dopo il GF Vip

E ancora, il processo a Salvo Veneziano dopo le frasi sessiste pronunciate al Grande Fratello Vip che gli sono costate la squalifica. Spazio poi per Alex Belli che insieme alla fidanzata Delia Duran affronta 5 agguerrite sfere. Infine per lo spazio ‘bellezza choc’ arrivano a Live Non è la d’Urso la donna con le unghie più lunghe del mondo e Rodrigo Alves, il Ken umano che ora è diventato donna.