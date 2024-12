Lite e abbandono in autogrill: Fedez e l’assistente personale, cosa sarebbe successo prima di Sarà Sanremo

Dietro l’apparente tranquillità sul palco di Sarà Sanremo si nasconderebbe una vicenda che ha scatenato la curiosità del pubblico e dei media. Secondo un’indiscrezione rivelata dal giornalista Gabriele Parpiglia, il rapper Fedez avrebbe avuto un acceso diverbio con la sua assistente personale, Eleonora Sesana, culminato con un episodio sorprendente: l’abbandono della donna in un autogrill.

Il motivo dello spaesamento di Fedez: indiscrezioni shock

Il 19 dicembre, durante la sua apparizione a Sarà Sanremo, Fedez è apparso particolarmente giù di tono, sollevando dubbi tra i fan. Poco dopo, il rapper ha cercato di tranquillizzare il pubblico dichiarando che il suo atteggiamento era dovuto a “motivi relazionali” estranei alla musica.

Parpiglia, tuttavia, ha aggiunto un dettaglio sconvolgente: l’alterco tra Fedez e Sesana sarebbe avvenuto durante il tragitto verso Sanremo. Dopo una discussione furiosa, l’artista avrebbe lasciato l’assistente sola in un autogrill per poi proseguire il viaggio:

Dietro lo spaesamento di Fedez a Sarà Sanremo ci sarebbe un litigio con l’assistente Eleonora Sesana “finito malissimo”: la donna sarebbe stata lasciata sola in autogrill.

Precedenti tra Fedez e l’assistente Eleonora Sesana

Non sarebbe la prima volta che tra i due ci sarebbero stati momenti di tensione. Parpiglia ha sottolineato che Sesana si era già allontanata dal suo ruolo in passato, salvo poi tornare a lavorare per Fedez dopo le sue scuse.

“Questa volta come andrà a finire?”, si domanda il giornalista, sottolineando come l’episodio sollevi ulteriori interrogativi sulle dinamiche tra i due.

La notizia arriva in un momento cruciale per Fedez, che a Sarà Sanremo ha presentato il brano Battito, in gara per il Festival della Canzone Italiana. Il comportamento del rapper ha inevitabilmente attirato l’attenzione, rendendo la vicenda uno dei temi più discussi degli ultimi giorni.

Per ora, né Fedez né Sesana hanno commentato l’accaduto.