Fedez ha scelto una diretta Instagram per fare chiarezza sulle sue condizioni di salute e sulle polemiche seguite alla sua partecipazione a Sarà Sanremo, dove è apparso accanto a Carlo Conti per annunciare il titolo della canzone con cui gareggerà al prossimo Festival di Sanremo 2025. Il rapper, definito da molti spettatori “confuso” e con il volto spento, ha voluto rassicurare i fan, spiegando le sue recenti difficoltà personali e il percorso che lo ha portato a smettere con gli psicofarmaci.

Durante la diretta, Fedez ha dichiarato:

Non ho emorragie interne da un po’, sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragie. Sto bene. Fantamorto? Non ti temo.

Questa frase, accompagnata da un tono ironico, ha tranquillizzato molti suoi follower, preoccupati per il suo stato di salute. Fedez ha sottolineato di non aver avuto alcun problema fisico durante la serata di Sarà Sanremo:

Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti abbiano interpretato la cosa come se fossi triste.