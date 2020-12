Leni Klum, figlia della modella Heidi e di Flavio Briatore, ha deciso di debuttare nel mondo della moda, esattamente come la sua mamma. La giovane ha 16 anni ed è comparsa sulla copertina di Vogue Germany.

Nello scatto in copertina c’è anche la mamma 47enne, che dà un bacio sulla guancia alla primogenita. Helene Boshoven Klum, chiamata Leni, è nata dalla relazione con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci che da lei ha avuto il secondogenito Nathan Falco.

Heidi Klum ha postato la cover del giornale su Instagram, aggiungendo un dolce messaggio per Leni scritto in tedesco, la sua lingua madre:

Spero che, non importa dove ti trovi, porterai sempre con te ciò che ti ho dato negli ultimi 16 anni. Per le grandi decisioni della vita, ma anche per quelle molto piccole. E anche se a volte non vuoi sentire i consigli intelligenti di tua mamma, eccone un altro: non fare mai qualcosa che non vuoi fare e ascolta sempre il tuo istinto.

Sono sicura che un periodo entusiasmante ti aspetti. Vogue è il miglior modo per cominciare la carriera che sogni. E anche se è un po’ difficile per me lasciarti andare in questo mondo, farò sempre tutto perché tu sia felice e che i tuoi sogni si avverino. Sono orgogliosa di essere tua mamma.