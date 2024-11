La Talpa inizia in anticipo e ci regala la prima lite dell’edizione – VIDEO

A sorpresa, La Talpa anticipa la sua partenza su Canale 5. La nuova edizione, inizialmente prevista per l’11 novembre, sarà invece in onda a partire da martedì 5 novembre. La data è stata svelata dal promo ufficiale di Mediaset, che ha lanciato anche le prime immagini dei concorrenti intenti a sospettare e sfidarsi per scovare chi è “la talpa”.

La Talpa inizia prima: ecco la data

Dal promo ufficiale, emerge che ogni concorrente dovrà mantenere alta la guardia e tentare di smascherare il “traditore” del gruppo. Secondo quanto si intravede, la competizione si accende fin da subito con sospetti, sfide e le prime tensioni. Dalla piattaforma Mediaset Infinity arrivano anche immagini inedite: i concorrenti si mostrano già immersi nelle strategie di gioco e nell’inevitabile “gioco della verità”, ideato per stimolare la diffidenza.

Marina La Rosa litiga con Gilles Rocca

Durante una scena conviviale a tavola, non sono mancati i primi attriti tra i concorrenti. In particolare, un acceso confronto ha visto protagonisti Marina La Rosa e Gilles Rocca. Nel corso della discussione, Marina propone una sessione del “gioco della verità” per conoscersi meglio, provocando però una reazione inaspettata in Gilles. Dopo una domanda di Marco Melandri su cosa lo avesse spinto a partecipare al reality, Rocca inizia a parlare di un periodo difficile della sua vita, che Marina e Ludovica Frasca sembrano però prendere poco sul serio, scambiando battute tra di loro.

Sentendosi ignorato, Gilles ha sbottato: “Se non ve ne frega un c***o, smetto”, esprimendo frustrazione per la mancanza di rispetto delle sue compagne di gioco. Alla reazione infastidita di Gilles, Marina ha risposto senza esitazioni, definendolo “egoriferito”. Uno scontro che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei fan, facendo presagire dinamiche di tensione tra i partecipanti sin dalla prima puntata.

Nuovo appuntamento settimanale

La novità di quest’anno è l’aggiunta di La Talpa Detection, un appuntamento extra in streaming su Mediaset Infinity, che offrirà anticipazioni settimanali sulla competizione e nuovi dettagli sugli elementi di investigazione. Ogni giovedì, a partire dal 7 novembre, i fan avranno un ulteriore assaggio dei colpi di scena che li attendono durante le puntate televisive.