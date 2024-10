Palinsesto “ballerino” Mediaset: Grande Fratello si sposta, quando andrà in onda La Talpa e This is me

Da tempo è evidente come Mediaset continui a fare affidamento su programmi di successo come il Grande Fratello, che ormai rappresenta una vera e propria “ancora di salvezza” per i palinsesti dell’emittente. Ancora una volta, il reality cambia serata: dal 12 novembre si sposterà al martedì, permettendo a La Talpa di prendere il posto del lunedì.

Grande Fratello si sposta ancora: spazio a La Talpa e This is me, il cambio di palinsesto

Il motivo del cambio risiede nella programmazione della Rai: infatti, l’11 novembre Rai1 manderà in onda Don Matteo 14, che rischierebbe di “affossare” La Talpa, programma fortemente voluto dall’amministratore delegato Mediaset. Per evitare questa concorrenza, La Talpa si scontrerà invece con L’amica geniale 4.

Il ritorno dello Speciale Amici-Verissimo e Io canto generation

Oltre al cambio di programmazione del Grande Fratello e de La Talpa, Mediaset ha confermato un’altra novità: This is me, lo speciale Amici/Verissimo, andrà in onda di mercoledì, subito dopo Io canto generation, di cui è prevista l’ultima puntata il 13 novembre.

La Talpa, meccanismo dello show

La Talpa è un reality show italiano nato nel 2004 e ideato da Paola Perego, andato in onda per tre edizioni su Rai 2 (2004 e 2005) e poi su Italia 1 (2008). Il format si basa su una competizione tra concorrenti, tra cui uno viene scelto come “talpa” segreta: il suo obiettivo è sabotare le prove e le missioni senza farsi scoprire dagli altri. Il gruppo deve cercare di smascherarla per evitare che la talpa accumuli un montepremi da portare a casa, qualora riesca a restare “coperta” fino alla fine.

Durante le puntate, i concorrenti svolgono prove di resistenza fisica, mentale e psicologica, mentre il pubblico e i partecipanti cercano di intuire chi tra loro sia la talpa. Il programma ha avuto successo per il mix di suspense e interazioni psicologiche tra i partecipanti, tenendo il pubblico col fiato sospeso.

Di recente, Mediaset ha annunciato un ritorno del programma, generando molta curiosità sui possibili adattamenti del format per il pubblico attuale.