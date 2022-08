Botta e risposta social tra La Rappresentante di Lista e Matteo Salvini: il motivo? La hit “Ciao ciao” del celebre gruppo suonata ad un comizio del Leader della Lega. Dopo averlo scoperto, il mitico duo formato da Dario e Veronica, ha “maledetto” il 49enne.

“Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”, ha scritto La Rappresentante di Lista su Twitter.

Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao . La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit. 🤮



Salvini, come un perfetto influencer, ha replicato:

Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua #ciaociao mi piace parecchio.