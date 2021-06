Kim Kardashian in Italia: Giulia Salemi vuole incontrarla (ma non può), il gesto di Pierpaolo Pretelli – VIDEO

Come ben sapete Giulia Salemi è una fan sfegatata di Kim Kardashian. Proprio in queste ore, l’influencer più famosa al mondo si trova a Roma con il suo staff ma la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non può raggiungerla.

Kim Kardashian a Roma: Giulia Salemi non può incontrarla, il gesto di Pierpaolo

“Squadra riunita a Roma”, queste le parole di utilizzate nella didascalia della foto dove compare Kim Kardashian insieme a Chris Appleton (hair stylist delle celebrità a cui è molto affezionata) e Mario Dedivanovic (make up artist).

Giulia Salemi appena saputo della presenza di Kim a Roma si è “sfogata” nella sue storie di Instagram:

Io non lo accetto. Io sono a Forte dei Marmi e Kim Kardashian è a Roma non so per quanto tempo… io devo incontrarla. Il problema è che non posso nemmeno andare a Roma perché martedì scatto una campagna importante!

Pierpaolo Pretelli, quindi, ha scritto a Chris e Mario nella speranza che questi possano leggere il suo messaggio e organizzare un incontro con la sua fidanzata: ci riuscirà?

Il VIDEO ti aspetta in apertura del nostro articolo.

Se Kim è a Roma, non posso non farle incontrare la sorella Giulia che non ha mai conosciuto! Lo faccio tramite il suo make-up artist… aiutami Mario pic.twitter.com/prLcxH6fVe — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) June 27, 2021