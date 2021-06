Sono passati solamente pochi mesi dal divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian. Il gossip sul conto dell’ex coppia però, in tutti questi mesi non si sono mai fermati. Secondo gli ultimi pettegolezzi, il rapper si starebbe frequentando con Irina Shayk, ex di Bradley Cooper (da cui ha avuto una figlia).

“Kanye West e Irina Shayk sono una coppia”: la reazione di Kim Kardashian

Nelle immagini esclusive pubblicate da DailyMail, si vedono Kanye West e Irina Shayk mentre fanno una romantica passeggiata in Provenza, in Francia, dove hanno alloggiato insieme in un lussuoso hotel.

La coppia è stata avvistata martedì, in occasione del 44esimo compleanno del rapper. Lo stesso giorno, l’ex moglie Kim Kardashian ha postato un commento per lui: “Buon compleanno. Ti amo per tutta la vita!”.

Le voci sulla possibile storia d’amore erano iniziate a circolare alla fine del mese scorso. Nelle foto, il duo appare sereno e affiatato mentre si gode la vacanza circondato dalla bellissima campagna idilliaca.

DailyMail.com ha appreso che Kanye e Irina sarebbero arrivati in hotel domenica, rimanendo per tre notti prima di partire verso l’ora di pranzo di mercoledì.

Anche TMZ pare certo della relazione: “Stanno insieme in senso romantico al 100%”, ma secondo le fonti vicine alle due star “non è chiaro quanto siano seri a questo punto”.

La reazione di Kim Kardashian

Una gola profonda intercettata da E! News, ha affermato che la ex moglie non sarebbe assolutamente infastidita dalla nuova relazione:

Kim ha sentito le voci su Kanye e Irina Shayk e non le dispiace affatto. Se la cosa non ha un impatto sui suoi figli, non le importa se Kanye frequenta un’altra.