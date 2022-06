Niente da fare: Karina Cascella non parteciperà mai al Grande Fratello Vip. L’ex opinionista della televisione, ha risposto alle domande dei fan svelando di non avere alcuna intenzione di partecipare al reality show.

Per carità. Non ci penso neanche lontanamente. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare.



La Cascella, invece, tornerebbe volentieri da Maria:

Karina ha sempre rifiutato di entrare in Casa ma le sarebbe piaciuto il ruolo di opinionista (aveva commentato proprio quando sulla poltrona c’era Antonella Elia):

Io sarei stata perfetta al posto di Antonella Elia come opinionista.

Io penso che ognuno debba fare quello per cui è portato, a me non piace neanche Pupo, lui deve cantare e fare lo showman, i suoi interventi sono fuori tempo. Io in quel ruolo lì sono perfetta: quando lo capiranno? Ma perché mi chiamano per partire? Ho chiesto agli autori dell’Isola dei Famosi di chiamarmi come opinionista, ma perché non accade?

Non voglio sembrare poco umile, so che sarei una perfetta concorrente e saprei creare delle dinamiche interessanti, litigherei pure con le noci di cocco perché non mi tengo dentro niente. Però io devo essere sicura di fare una scelta del genere, da quando sono mamma tutto è cambiato.