Karina Cascella attacca Elisabetta Gregoraci per un assurdo motivo

Karina Cascella, tramite Instagram, ha espresso il suo punto di vista nei confronti di Elisabetta Gregoraci, accusandola per delle recentissime dichiarazioni in merito al suo essere sensuale e stimare Maria Teresa di Calcutta.

“Sono sexy ma il mio mito era Maria Teresa di Calcutta”, ha dichiarato recentemente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Queste parole non sono piaciute a Karina Cascella che, così come riportano le colleghe di Isa&Chia, ha criticato la Gregoraci:

Gente che parla di miti con i quali non hanno in comune neanche un capello. Una donna che per il suo impegno per i più poveri ha ottenuto un premio Nobel per la pace. Certe affermazioni sono davvero assurde e offensive da leggere.

Karina Cascella ha aggiunto:

Soprattutto a lei come a Madre Teresa di Calcutta non piace il lusso sfrenato e vive come viveva lei in mezzo alla povera gente. Può fare tutta la beneficenza che vuole, signori miei. Forse non avete capito di chi ha parlato. Ha parlato di una donna che si è annullata per gli altri. Che ha dedicato tutta se stessa fino al suo ultimo respiro a chi aveva bisogno.

E di certo che non condividerebbe mai lo stile di vita tenuto dalla signora in questione. Lusso sfrenato e sfarzo ostentato da anni. Quindi qui si parla di due cose diverse. Non si tratta di beneficienza, ma bensì di valori e di morale altissima.