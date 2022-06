Elisabetta Gregoraci si spoglia in TV per una buona causa: ecco dove e quando

Elisabetta Gregoraci si spoglia in TV (per una buona causa). Dopo il Grande Fratello Vip che ha raccontato anche altri lati inediti del suo carattere, la conduttrice calabrese è tornata nuovamente in pista con Battiti Live.

Oggi, tra le croccantissime news offerte da Dagospia e la rubrica del buon Giuseppe Candela, salta fuori una indiscrezione interessante che riguarda il nuovo programma di Mara Maionchi che vedrà Elisabetta Gregoraci mostrarsi al pubblico “senza veli” per una buona causa:

In autunno su Rai2 arriverà la versione italiana di “Who Bares Win” (Chi si spoglia vince), un programma dedicato alla prevenzione medica. Un gruppo di concorrenti vip, otto uomini e otto donne, si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty. La trasmissione sarà condotta, come anticipato dal Fatto Quotidiano, da Mara Maionchi. Il nome della prima concorrente lo svela Dagospia: a spogliarsi per la buona causa sarà la showgirl Elisabetta Gregoraci, reduce dal Grande Fratello Vip e da Battiti Live.

Nell’attesa di vederla con questo nuovo format, la Gregoraci è tornata a pieno regime con Battiti Live che vedremo in onda su Italia 1 a partire dal mese di luglio.