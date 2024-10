Jessica smaschera Shaila e svela quale era il suo piano al GF: “Ecco dove vuole arrivare”

Al Grande Fratello, il clima si fa sempre più teso per Shaila Gatta. L’ex velina, che per settimane ha negato qualsiasi coinvolgimento romantico con Javier Martinez, è stata finalmente smascherata. Il pallavolista argentino ha rivelato che sotto le coperte la ballerina si è lasciata andare fin dai primi giorni della loro convivenza, contrariamente a quanto da lei affermato. “Lei ha negato tutto, ma abbiamo già avuto un’intimità da tempo”, ha confessato Javier ai suoi compagni così come riportano i colleghi di Biccy.it.

“Quello a cui pensa Shaila”, Jessica Morlacchi la smonta

Tra i concorrenti che hanno criticato aspramente il comportamento di Shaila, spicca Jessica Morlacchi. La cantante, nota per la sua personalità vivace, ha imitato divertita la coinquilina, ma ha anche rivelato dettagli inaspettati sul suo comportamento.

“Quando le ho chiesto del bacio, lei ha negato tutto. Poi scopro che si baciavano dai primi giorni. Lei pensa solo al primo posto, vuole arrivare in finale e fare il film ‘Natale a Cortina’”, ha dichiarato Jessica durante una conversazione con Javier.

Le rivelazioni dietro le quinte: il piano di Shaila

Secondo Jessica, Shaila non solo avrebbe pianificato tutto per mantenere un profilo basso, ma avrebbe anche dato indicazioni a Javier su come comportarsi: “Ti controllava se avevi il microfono acceso? Non voleva che si sapesse del bacio. Ma a lei non interessa nessuno qui dentro, è solo innamorata del Grande Fratello”, ha concluso la Morlacchi, insinuando che la Gatta sia più interessata alla notorietà che a una relazione sincera.

Confessioni d’amore, Shaila tra Javier e Lorenzo: chi ha scelto

Nelle sue prime ore al Gran Hermano, Shaila ha ammesso di avere una forte attrazione per Lorenzo, nonostante inizialmente abbia cercato di imporsi un interesse per Javier. “Era una guerra con me stessa. Mi dicevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo’. Ma il mio cuore mi portava da Lorenzo. Quando mi guarda, non capisco più nulla, mi fa sentire una 16enne tonta”.

L’attrazione per Lorenzo sembra essere difficile da ignorare per la ballerina, che ha confessato: “Non posso più mentire. Più il tempo passa e più sento di dover esplorare questa connessione. L’istinto mi dice Lorenzo”.

Il passato con Javier: tra tira e molla e nuove rivelazioni

La relazione con Javier Martinez, però, è stata segnata da alti e bassi. Shaila, dopo averlo inizialmente scelto, ha iniziato a parlarne male con il trio di Non è la Rai: “Non mi piace, è moscio”. Nonostante le critiche, la Gatta è poi tornata da Javier, ammettendo di provare ancora qualcosa per lui: “Ho sentito un fuoco mentre parlavamo. Mi piace, ho mille vibes, il suo odore, la sua pelle, le sue parole”.

Negli ultimi giorni, i due sono stati sempre più vicini, con Shaila che ha passato la maggior parte delle notti sotto le coperte con Javier, confidando anche ad alcuni coinquilini le qualità nascoste del pallavolista argentino.