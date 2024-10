“Chi ho scelto tra Lorenzo e Javier”, Shaila Gatta non può mentire: sacco vuotato, la decisione – VIDEO

Appena entrata nella casa del Gran Hermano, Shaila Gatta ha già catturato l’attenzione con confessioni personali e legami complicati. Dopo un vivace momento in cucina con Lorenzo, la ballerina si è confidata con una gieffina per aprirsi su un tema che l’ha segnata: il rapporto con Javier Martinez. La Gatta ha rivelato di essere stata spesso criticata per aver baciato Javier durante la sua permanenza nella casa italiana: “Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c’è un mondo. Sono stata criticata per questo bacio che ho dato a Javier. Ma non l’ho fatto per usarlo o illuderlo, volevo solo capire se era giusto per me”, riporta Biccy.it.

Confessioni d’amore, Shaila tra Javier e Lorenzo: chi ha scelto

Nelle sue prime ore al Gran Hermano, Shaila ha ammesso di avere una forte attrazione per Lorenzo, nonostante inizialmente abbia cercato di imporsi un interesse per Javier. “Era una guerra con me stessa. Mi dicevo ‘deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo’. Ma il mio cuore mi portava da Lorenzo. Quando mi guarda, non capisco più nulla, mi fa sentire una 16enne tonta”.

L’attrazione per Lorenzo sembra essere difficile da ignorare per la ballerina, che ha confessato: “Non posso più mentire. Più il tempo passa e più sento di dover esplorare questa connessione. L’istinto mi dice Lorenzo”.

Shaila quando Lorenzo mi guarda io non capisco più niente è una cosa che non posso controllare

Il passato con Javier: tra tira e molla e nuove rivelazioni

La relazione con Javier Martinez, però, è stata segnata da alti e bassi. Shaila, dopo averlo inizialmente scelto, ha iniziato a parlarne male con il trio di Non è la Rai: “Non mi piace, è moscio”. Nonostante le critiche, la Gatta è poi tornata da Javier, ammettendo di provare ancora qualcosa per lui: “Ho sentito un fuoco mentre parlavamo. Mi piace, ho mille vibes, il suo odore, la sua pelle, le sue parole”.

Negli ultimi giorni, i due sono stati sempre più vicini, con Shaila che ha passato la maggior parte delle notti sotto le coperte con Javier, confidando anche ad alcuni coinquilini le qualità nascoste del pallavolista argentino.