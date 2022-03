Jessica Selassiè stasera ha fatto una bella diretta su Instagram dove ha aggiornato i fan e, tra le righe, ha chiesto loro di sostenerla anche singolarmente senza Barù (giustamente). Proprio per questo motivo, i fan hanno rispettato la sua volontà di tenere un basso profilo.

Jessica Selassiè ringrazia i fan: quella riservatezza rétro che tanto ci piace

“Forza #jessvip perché forza #jeru non posso dirlo! No scherzo, viva i #jeru. Anche su quell’argomento vi terrò aggiornati appena avrò qualcosa da dire. Anzi, grazie che non mi avete chiesto di Barù”, ha affermato la vincitrice del Grande Fratello Vip nel corso della sua diretta social.

Jessica ha anche scherzosamente confidato di “spiare” i suoi follower, tranquillizzando sulla visione dei contenuti dove la taggano giornalmente tra Instagram e Twitter.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha svelato anche di essere alle prese con una serie di shooting che sicuramente lasceranno a bocca aperta i fan.

Io apprezzo entrambe le decisioni. Jessica Selassiè ha voglia di farsi conoscere ed apprezzare come persona, specie dopo il suo passato dove si è sentita spesso messa in ombra nonostante avesse un intero mondo da mostrare agli altri.

Anche per merito del Grande Fratello Vip la Selassiè ha inizialmente aperto le ali (con un timido battito) ma poi si è decisa a spiccare il volo diventando ufficialmente adulta.

Approvo anche la decisione di mantenere riservato il suo rapporto con Barù. Del resto, anche sui social, ci ha già dimostrato di esserci con vera cognizione di causa e con una riservatezza retrò che, personalmente, mi fa impazzire.

Brava Jessy!