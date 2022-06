Cosa hanno in comune Jessica Selassiè e Nicolas Vaporidis? Ecco tutte le curiose coincidenze (e sono più di quanto immaginate)

Cosa hanno in comune Jessica Selassiè e Nicolas Vaporidis? Oltre ad aver vinto un reality show, i due trionfatori del Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi sono “legati” da alcune curiose coincidenze.

Entrambi romani, i punti in comune tra Jessica e Nicolas salgono a due, ma non è finita qui. La Selassiè così come Vaporidis sono del segno del capricorno (tutti e due del mese di dicembre).

Jessica Selassiè è nata il 27 dicembre mentre Nicolas Vaporidis il 22 dello stesso mese.

Ma proseguiamo.

Entrambi hanno dei padri di origine straniera (il padre della Selassiè è etiope mentre quello di Nicolas è greco).

Ad accomunarli anche la città di Londra.

Nella biografia della Selassiè si legge che la giovane è cresciuta tra Roma e la città inglese e l’attore di “Notte prima degli esami” dopo l’università si è trasferito proprio a Londra (dove vive attualmente).

