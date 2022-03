Jessica Selassiè, ospite di Verissimo, ha raccontato a mente fredda la sua vittoria del Grande Fratello Vip:“Io vedevo mia sorella Lulù come vincitrice. Quando è uscita lei contro Davide sono rimasta senza parole”. La princess ha parlato delle sue relazioni del passato e, ovviamente, anche di Barù.

Lui era condizionato da altre persone che non parlavano bene di me. Chi? Soleil e Davide. Tra noi è stato un avvicinamento spontaneo perché mi piace. C’è attrazione fisica… se stessi giocando non ci rimarrei male.

Jessica Selassiè ha commentato anche l’intervista di Barù andata in onda ieri sempre a Verissimo:

Bene… Da lui me lo aspetto perché è sempre schivo e non rivela mai niente. Me lo aspettavo… lui ci tiene al suo privato e alla sua vita sentimentale. Ci sta! Anche dentro la Casa stavamo a sminuire il nostro rapporto. Ma non amicizia, gli amici non si guardano come abbiamo fatto noi… Ho una bella cotta e forse sono più presa di lui. Più delle parole mi parlavano i suoi occhi e sono certa che ciò che provo lo prova anche lui però non lo dice.