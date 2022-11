Dopo l’affaire di Memo Remigi, che ha volontariamente palpato il lato B di Jessica Morlacchi venendo licenziato in tronco da “Oggi è un altro giorno”, Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo punto di vista.

Jessica Morlacchi offende Selvaggia Lucarelli dopo il “caso” Remigi

“Per me Memo Remigi sta bene dove sta, cioè a casa a palpeggiare il suo divano, ma spero che Jessica Morlacchi impari a non fare faccette annoiate quando si parla di sessismo (non era la prima volta) e prenda la parola per dire che le donne non si palpano e non si chiamano “tro.e”, perché sono cose gravi allo stesso modo”, ha scritto Selvaggia Lucarelli.

L’ex volto dei Gazosa ha pensato bene di offendere la giornalista:

Mi sono capitati sotto mano più di un post… Che dire: immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino con la bellissima ballerina. Quindi ci sta. Poi magari subentra anche il ciclo. poi in questo caso si parte da una base di “veleno d’animo” puro. Insomma, comprendo comprendo…

Selvaggia, giustamente, ha ripreso il post aggiungendo:

Oggi, piccata, ha scritto questa specie di manuale del sessismo, tra pregiudizi su invidie femminili e donne nervose perché mestruate. Davvero un disastro. Come dicevo: vittima di Memo Remigi ed esattamente come Memo Remigi. Gli affetti di Serena Bortone sono alquanto instabili, ahimè.

Jessica Morlacchi successivamente ha cancellato il post chiedendo pubblicamente scusa:

Oggi ho scritto un post nelle stories e ammetto candidamente che mi sono resa conto della gravità delle parole solo dalle reazioni delle persone che mi stanno intorno. Persone a me care, amici e colleghi, uomini e donne, mi hanno fatto notare che stavo usando stereotipi e pregiudizi della peggiore cultura maschilista e qualunquista verso un’altra donna. E non per cattiveria – sentimento che posso dire in sincerità mi è estraneo – ma per superficialità. In un post precedente avevo scritto che si impara dagli errori e si cresce: a me è successo oggi, ho capito di aver sbagliato e quindi ecco qui le mie scuse sincere.

Personalmente le agghiaccianti parole sessiste della Morlacchi contro la Lucarelli sono gravi quanto il volgare gesto di Memo Remigi.