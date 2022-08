Jessica Alves farà un figlio con Giacomo Urtis? L’ex Ken Umano ha completato la trasformazione diventando una vera Barbie umana. A questo punto il suo sogno nel cassetto è quello di diventare mamma e per farlo sogna un uomo italiano al suo fianco. Per questo motivo, intervistata tra le pagine di Nuovo, è stato tirato in ballo il suo ex fidanzato.

Jessica Alves vuole un figlio da Giacomo Urtis? La sua risposta

“Voglio un amore e una famiglia vera. Un figlio da Giacomo Urtis? E’ sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”, ha confidato Jessica Alves.

Già nel 2020, Urtis ospite di Piero Chiambretti, aveva parlato della loro relazione:

Già quando stavo con lui trovavo vestitini, collant… Aveva già questa tendenza, solo che pensavo che lo facesse per spettacolo perché li fa in giro per il mondo. Non avrei mai pensato che potesse cambiare sesso.

E’ stato un trauma, lo sto aiutando in questo suo percorso per esorcizzare il fatto che Rodrigo non ci sarà più, ma c’è un’altra persona. Poi magari succede che mi faccio piacere le donne per riconquistarlo. Chissà! La nostra storia è iniziata in un ristorante, avevamo un amico in comune.

Un mio amico psicologo mi ha proprio detto che per esorcizzare il fatto che lui non ci sarà più devo aiutarlo nel suo percorso, così lo vedo cambiare e piano piano accetto il fatto che cambi.

Jessica invece, sempre nello stesso anno, ospite di The Morming aveva ribadito la sua volontà di diventare mamma:

Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Vorrei tanto essere una madre e avere un figlio. Mi immagino mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio.