Jessica Morlacchi e Javier Martinez smontano Shaila Gatta: insulti alle gieffine e termini omofobi, il nuovo scivolone

Dopo la puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha deciso di rompere il silenzio e svelare alcuni commenti shock di Shaila Gatta sui suoi coinquilini. L’ex velina avrebbe usato termini fortemente offensivi riferendosi a Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato. Al retroscena del pallavolista, si sono aggiunte anche le confessioni di Jessica Morlacchi.

Jessica Morlacchi: “Shaila ha usato termini omofobi”, la nuova rivelazione

Secondo le parole di Javier, Shaila avrebbe espresso dei giudizi piuttosto duri nei confronti delle ragazze, ma il vero scandalo si concentra su quanto affermato su Lorenzo Spolverato. Pare infatti che la Gatta abbia messo in dubbio l’orientamento del modello, dichiarando apertamente i suoi sospetti con affermazioni che hanno lasciato sbigottiti molti coinquilini.

In particolare, Jessica Morlacchi ha ulteriormente approfondito la questione, facendo una confidenza durante la notte a Luca Calvani.

Jessica, così come riporta Biccy.it, ha dichiarato:

Noi non è che siamo indignate per come si è comportata con Javier. Adesso stavamo parlando di altro. Ma tu hai capito cos’ha detto lei a Javier sotto le coperte? Ha detto che lei è una z0**ola, sì a Mariavittoria e Amanda. E non è finita qui, anche su Lorenzo ha detto qualcosa. Lei ha detto ‘non ho capito se a Lorenzo piace Michael’. Perché secondo lei Lorenzo era ‘F…’. Ma non ha detto gay, ha detto F… sono parole pesanti queste.

La reazione di Luca Calvani

La reazione di Luca Calvani non si è fatta attendere, ma non per le parole offensive. Calvani, apparentemente colpito dal pettegolezzo, ha risposto con una nota ironica, lasciando trasparire un pizzico di gelosia.

Luca ha commentato:

Ma come Michael? A Lorenzo gli piaceva Michael? Ne voglio sapere di più. No aspetta, Shaila dubitava che Lorenzo fosse gay e che gli piacesse Michael? Se vabbè. Ma scusa se doveva scegliere Michael, aveva me… Con me in casa.

La conversazione ha rapidamente assunto toni più leggeri, ma le parole utilizzate da Shaila Gatta hanno acceso un dibattito sull’uso di termini potenzialmente offensivi e fuori luogo, che potrebbero avere ripercussioni sulla sua immagine pubblica.

Resta da vedere se la Gatta si scuserà o se, al contrario, risponderà a queste accuse, difendendo le proprie parole.