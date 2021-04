Jeda, fidanzato di Vera Gemma contro Ubaldo: “Maleducato e cafone!”

La decima puntata dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata dalle liti tra i naufraghi. Ubaldo Lanzo si è scagliato in maniera violenta contro Vera Gemma accusandola di avergli messo contro Fariba. Uno scontro così acceso che non è piaciuto al fidanzato della naufraga, Jeda, il quale dallo studio è intervenuto in difesa della compagna e in generale delle donne.

Jeda, fidanzato di Vera Gemma contro Ubaldo Lanzo

Una furia quasi incontrollata, quella di Ubaldo nei confronti di Vera Gemma: ieri sera non sono mancate le scintille a la Palapa dove il naufrago ha lanciato pesanti accuse nei confronti della naufraga:

Parlo a Vera, apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca*** di nessuno. Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta! Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Fariba dì la verità. Lei hai detto che avrei votato Fariba perché sono con il gruppo dominante. Non fare la santarellina. Riconosciti la tua personalità. Non devi parlare di me. Vi ho sentite con le mie orecchie. Fariba ha detto “Ubaldo è diplomatico” e Vera le ha risposto “Tanto prima o poi ti voterà”. Io avevo detto a Fariba che non l’avrei mai votata.

Nel rendere note le sue ragioni Ubaldo si è alzato in piedi facendo intervenire Massimiliano Rosolino che lo ha invitato a calmarsi e a moderare l’aggressività.

Intanto dallo studio, invitato a dire la sua dalla padrona di casa, il fidanzato di Vera, Jeda, si è scagliato contro Ubaldo:

Sono un po’ inca*zato per ciò che ha detto Ubaldo e per come si è comportato perché non ti puoi permettere di parlare così ad una donna! Ha dimostrato di essere un egoista, maleducato e cafone. Hanno cercato di far passare Vera per donna che non è! La maggior parte dei naufraghi son tutti lupi travestiti da pecore!

QUI il video dell’attacco di Jeda a Ubaldo