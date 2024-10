Javier o Lorenzo, uno giù dalla torre secondo Eleonora Cecere: chi è il concorrente del GF meno autentico

Dopo l’uscita volontaria dalla Casa del Grande Fratello, Eleonora Cecere ha rotto il silenzio su diversi retroscena del reality. In un’intervista a Casa Chi ripresa da IsaeChia.it, l’ex volto di Non è la Rai ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a lasciare il programma per tornare dalla sua famiglia, e ha voluto difendere suo marito dalle critiche.

Eleonora Cecere, perché ha lasciato il Grande Fratello

Eleonora Cecere ha abbandonato la Casa del Grande Fratello in seguito alla richiesta del marito, che le ha chiesto di rientrare per il benessere delle loro figlie. “Noi siamo molto legati, siamo quattro corpi e un’anima”, ha dichiarato Cecere. “Mio marito parlava a nome delle bambine e ha percepito che qualcosa non andava. Sono felice che abbia rispettato la mia volontà e che le mie bambine possano avere il mio supporto, anche per la scuola”.

Eleonora ha voluto ringraziare Alfonso Signorini per il sostegno dimostrato durante il difficile momento: “Signorini è stato molto carino, mi ha dato forza con il suo abbraccio quando sono tornata in studio. È un’esperienza che ho sempre desiderato, e sono grata di averla vissuta, ma è giusto essere con la mia famiglia in questo momento”.

Rientrata alla vita quotidiana, Eleonora Cecere ha avuto modo di osservare alcuni atteggiamenti nella Casa che l’hanno portata a una riflessione. “Luca Calvani non mi sembra autentico”, ha rivelato. “Guardando alcuni filmati e rivedendo le dinamiche, ho cambiato opinione. Spero di sbagliarmi, ma raramente le mie intuizioni mi tradiscono”.

Eleonora Cecere non ha evitato neppure la domanda su chi preferirebbe “buttare dalla torre” tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. “Sono due persone diverse. Lorenzo lo terrei, mentre butterei Javier”, ha confessato.