Eleonora Cecere, verità sull’abbandono del GF: “Non c’entra mio marito, ero io che avevo qualcosa che…”

Il ritiro improvviso di Eleonora Cecere dal Grande Fratello, su richiesta del marito, ha suscitato molte discussioni. Su social media, Eleonora ha spiegato che la decisione è stata presa per il bene delle sue figlie. In un’intervista al settimanale Chi, l’ex protagonista di Non è la Rai ha chiarito la situazione.

Eleonora Cecere difende il marito e svela il suo malessere: “C’era qualcosa che non andava”

“Per le bambine era la prima volta che erano lontane da me. Anche se è stato solo un mese e mezzo, per me sembrava molto di più. Dentro la Casa tutto è diverso e i problemi che stavano affrontando si riflettevano anche sulla loro scuola. Ci sono stati molti fattori, quindi ho deciso di tornare dalla mia famiglia”, ha raccontato l’ex gieffina.

Quando il giornalista ha commentato che il suo ritiro poteva sembrare un comportamento “medievale”, Eleonora ha risposto: “Mio marito ha percepito che qualcosa non andava, ha colto alcuni miei segnali. Anche io sentivo la mancanza della mia famiglia, siamo molto legati e ci comprendiamo anche solo con uno sguardo. È stata una scelta ben ponderata e fatta col cuore”.

Inoltre, Eleonora ha voluto difendere suo marito:

Basta critiche nei suoi confronti. Voglio dire a chi scrive sui social che la mia decisione è stata presa con amore, non da marito maschilista. Non è giusto nei suoi confronti: lui ha capito che avevo bisogno di tornare a casa e sono felice che abbia accolto la mia richiesta. Mio marito lavora nel nostro stesso campo, è un uomo di spettacolo, quindi sarebbe stato sciocco allontanarmi, ma non è così che sono andate le cose.

Infine, Eleonora ha concluso:

Il Grande Fratello era il mio sogno. Voglio ringraziare tutti gli autori, in particolare Alfonso Signorini, che mi è stato molto vicino e ha reso questa esperienza bellissima. Sono felice di aver fatto questa scelta e di essere tornata a casa, ma non mancherò in studio nei prossimi lunedì.

La scheda di Eleonora

Eleonora Cecere (nata in provincia di Roma il 10/10/1978), 45 anni, esordisce nel mondo dello spettacolo a soli 12 anni, con Non è la Rai. È stata una bimba prodigio e, durante la sua carriera, ha lavorato con grandissimi nomi come Fellini, Gassman, Scola, Castellitto, Garinei e Giovannini e Pingitore. La pandemia interrompe bruscamente gli impegni sul palcoscenico ed Eleonora si reinventa mettendosi a lavorare come vigilante. Sposata con il regista Luigi Galdiero, è madre di Karol nata nel 2013 e Marlene nel 2015.