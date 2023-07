Niente da fare per Ivana Mrazova e Luca Onestini. Nonostante la settima edizione del Grande Fratello Vip 7 abbia fatto incontrare nuovamente l’ex coppia, le cose tra di loro non sono comunque andate bene.

Onestini, subito dopo aver rivisto la sua ex fidanzata era stato molto chiaro sui sentimenti che gli aveva suscitato una volta fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip:

È stata l’emozione più forte che ho vissuto nella Casa. Ci siamo sentiti, è stato bello. Vediamo cosa succede. Il ritorno non lo escludo ma con molta calma, senza fretta e pressioni. La nostra vita ci aspetta libera, vediamo cosa ci aspetta.

Quando lei è entrata è stata un’emozione molto forte. Vedere un volto che ti suscita tutte queste emozioni è stato importante. Abbiamo recuperato un rapporto che non avevamo.

Tuttavia, dopo averci provato – ripetutamente – anche fuori dal reality show, la coppia non ha trovato la “quadra” così come svela una insider di Deianira:

Ivana al matrimonio della migliore amica ha preso il bouquet dicendo: “I’m single”. Direi che non ci sono più dubbi: con Luca Onestini è chiusa definitivamente.

Chi è che ha preso il bouquet della sposa??? #ivanamrazova is the next Te lo auguro con tutto il cuore ciccia!!!!!#ivanamrazova #luvana pic.twitter.com/n6t8v704Qy

