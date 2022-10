Iva Zanicchi ha chiamato “troi*” Selvaggia Lucarelli in diretta TV. Il fattaccio si è consumato durante la prima puntata stagionale di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 8 ottobre.

Selvaggia Lucarelli, giustamente, ha chiesto le scuse. Il passo indietro è arrivato su Twitter, dove la Zanicchi si è scusata affermando di non averci pensato troppo, dettata dall’istinto:

Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria.

Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente.

Matano, raggiunto telefonicamente da Mara Venier durante Domenica In, ha svelato di non aver sentito l’insulto:

Questa scena noi la vediamo lì nella confusione, nessuno di noi presenti si è reso conta di ciò che ha sussurrato Iva Zanicchi. Siamo andati avanti per quello, fino a quando, solo dopo, il video ha iniziato a circolare con la parola che Iva ha pronunciato contro Selvaggia.

Io ho visto il video molto dopo, in taxi, quando ero fuori dallo studio, ragion per la quale ho assegnato il mio tesoretto a Iva che rivendico, ragion per la quale nessuno è intervenuto in quel momento e ci sono state scuse generali dopo perché anche Milly voleva verificarlo.

È chiaro che non ce ne siamo accorti, è molto importante dirlo perché altrimenti saremmo intervenuti in tempo. Riperto, rivendico il tesoretto e dico anche che gli insulti non ci devono essere e che le scuse sono il minimo in un caso come questo. Lo voglio dire perché ci tengo a essere giusto è corretto, la parola non bisognava pronunciarla, è stata una cosa sgradevole che va condannata, le scuse sono arrivate. Punto e a capo.