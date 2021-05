Come sta Iva Zanicchi dopo la puntura di vespa? Come ben sapete, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha dovuto lasciare il programma in piena diretta per potersi recare al pronto soccorso per via della mano molto gonfia.

Come sta Iva Zanicchi dopo la puntura di vespa?

Così come riporta FanPage, pare che la nostra Iva Nazionale stia bene ed abbia avuto solamente una brutta reazione allergica dopo la puntura:

Fanpage.it apprende di condizioni serene e senza grandi preoccupazioni, essendosi trattato di una banale reazione allergica.

Ed infatti:

Sembra che Iva sia uscita dagli studi e abbia ricevuto un ulteriore controllo medico, a supporto di una reazione imprevista a una comune puntura di insetto. Al momento sarebbe a casa, in attesa che la reazione, grazie alle cure farmacologiche blande, passi. Non l’avrebbe detto quando le è successo ieri pomeriggio e l’essersi presentata a Cologno Monzese per prendere parte alla puntata del venerdì, vestendosi e preparandosi, è andato di pari passo al suo stato d’animo sereno dopo un primo intervento.

Questa Isola dei Famosi è veramente una edizione sfortunata e piena di mille imprevisti. Per colpa di alcuni problemi di salute hanno già abbandonato: Ubaldo Lanzo, Paul Gascoigne, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi.