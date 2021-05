Paura per Iva Zanicchi costretta a lasciare lo studio dell’Isola con una mano gonfia: cosa è successo

Nuovo incidente di percorso all’Isola dei Famosi, ma questa volta non tra i naufraghi. Mentre in Honduras continuano a registrarsi dei malori, ieri sera un piccolo incidente di successo ha coinvolto Iva Zanicchi, l’opinionista del reality, in studio insieme alla padrona di casa Ilary Blasi ed agli altri opinionisti, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Iva Zanicchi: mano gonfia, costretta a lasciare la diretta dell’Isola

Proprio nel bel mezzo della quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ha mostrato al pubblico del programma una mano improvvisamente gonfia e rossa al punto da decidere di abbandonare la diretta: “Voglio andare a casa”.

Dopo la pubblicità è stata proprio la conduttrice Ilary Blasi a comunicare la notizia:

Dato che non ci facciamo mancare niente…cos’è successo oggi Iva?

E la Zanicchi, mostrando la mano malconcia a favor di telecamera ha commentato:

Beh niente volevo una mano da 18enne, mi sono fatta pungere da una vespa…questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?

Ad avere la peggio è stata la mano destra della cantante decisamente più gonfia in modo quasi preoccupante. La Zanicchi, dunque, sarebbe stata punta da una vespa sebbene non sia molto chiaro il contesto. A quanto pare sarebbe accaduto nel pomeriggio, dunque prima della diretta.

E visibilmente dolorante ha spiegato:

Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa. Non è niente, anzi buona serata a tutti però ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì.

E’ stato Zorzi ad accompagnare l’opinionista sotto braccio fuori dallo studio.