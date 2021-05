Isola dei Famosi, il primo finalista: ecco in che modo verrà deciso

L’Isola dei Famosi sta giungendo verso le battute finali. Per questo motivo, nel corso della nuova puntata di stasera, Ilary Blasi decreterà il primo finalista di questa traballante edizione del reality show.

Isola dei Famosi, il primo finalista: ecco in che modo verrà decretato

A decidere chi andrà in finale ci penserà il pubblico tramite televoto. Per conquistare questa possibilità i naufraghi dovranno impegnarsi in una staffetta di prove particolarmente difficili da superare.

Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli a Playa Imboscatissima potrebbero contendersi una finale creata apposta per loro in grado di farli rientrare ufficialmente in gioco.

In studio con Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi anche Ubaldo Lanzo, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Beppe Braida e Daniela Martani.

Dopo la lite della scorsa settimana, invece, non ci sarà Akash Kumar. La finale andrà in onda il prossimo 7 giugno e il vincitore verrà proclamato direttamente in Honduras.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Chi verrà salvato dal pubblico tra Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò?

L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 31 maggio.