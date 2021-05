Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ed eliminato pronto a dire addio alla sua avventura in Honduras. Oggi, venerdì 21 maggio, si rinnova per la seconda volta in questa settimana l’appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi nella prima serata di Canale 5. Una tra Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò dovrò abbandonare l’Isola. Ma cosa dicono in merito i sondaggi?

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Diciannovesima puntata all’insegna dell’Isola dei Famosi 2021: chi sarà il nuovo eliminato? Ancora una volta una nomination tutta al femminile e ben variegata. Una tra Fariba, Isolde e Rosaria sarà chiamata a salutare per sempre il gruppo di naufraghi.

Il pubblico da casa decreterà tramite televoto chi salvare e già in merito non mancano i sondaggi con i risultati che potrebbero anche contribuire a darci un’idea di quello che sarà l’esito del televoto della serata.

Partiamo dal sondaggio ospitato da Reality House sull’eliminato di oggi all’Isola che vede a maggiore rischio Rosaria Cannavò con il 23% delle preferenze, seconda Isolde Kostner al 34%. Fariba Tehrani risulta essere la preferita con il 43% dei voti espressi dagli utenti del portale.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. Nessun cambiamento rispetto al precedente del quale sembrano rispecchiarsi anche le percentuali. Fariba è la preferita con il 46% dei voti espressi.