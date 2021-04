Gli amici de L’Isola dei Famosi dopo gli ascolti traballanti delle precedenti puntate, hanno lanciato un SOS pubblico. Ecco perché, questa serata cercheranno di salvare la situazione Giulia Salemi (in sostegno di mamma Fariba) e Asia Argento (la migliore amica di Vera Gemma).

Isola dei Famosi, Giulia Salemi e Asia Argento in studio

Sia Fariba Tehrani che Vera Gemma sono finite in nomination e, ad un passo dal verdetto finale, riceveranno il prezioso sostegno di amici e famiglia.

Nello studio quindi, ad affiancare la triade di opinionisti ci saranno anche Giulia Salemi e Asia Argento.

Isola, anticipazioni 26 aprile

Lunedì 26 aprile in prima serata su Canale 5 dodicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi, A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi anche i tre opinionisti.

Nella puntata di lunedì 26 i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi – i naufraghi “storici” – si sbarazzeranno di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Le due tribù vivranno sulla stessa playa che sarà però divisa da una corda.

Anche nel corso di questa nuova puntata il pubblico social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Fariba Tehrani e Vera Gemma si sfidano al televoto per la permanenza a Cayo Cochinos.