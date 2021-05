Andrea Cerioli è uno dei protagonisti indiscussi di questa Isola dei Famosi decisamente sottotono. L’ex tronista dopo un iniziale momento di crisi ha dimostrato di essere entrato pienamente nelle dinamiche del gioco, nonostante la fame.

Andrea Cerioli “cede” nella notte: “Mollo, non ce la faccio più”

Ecco perché, nel corso di un daytime che ha anticipato la puntata di ieri sera, Cerioli si è sfogato con il resto dei naufraghi così come riportano fedelmente i colleghi di Biccy.it:

Sono confuso, davvero confusissimo. Sto soffrendo tanto e non dormo. Stanotte sono esploso e stavo per mettermi ad urlare. Che vi devo dire, non so dove sbattere la testa. Ma mollo il gioco e basta dai. Non ce la faccio più. Io mangio quanto mangiate voi che pesate quando una mia gamba. Non ce la faccio più sono stufo. Avrò un metabolismo più alto. Non è più questione di gioco. Io mangio mezzo kg di pasta da solo di solito. Mi alzo e già sto male, ho sempre il bruciore di stomaco. Ho un nervoso che non ce la faccio più. Vi assicuro che non sono arrabbiato con voi.

Andrea Cerioli si è sentito male pure ieri sera dopo aver affrontato una difficilissima prova leader che l’ha visto perdere per un pelo contro una preparata Isolde Kostner.

Nonostante la delusione, l’ex tronista ha potuto parlare con la fidanzata Arianna Cirrincione:

Mi manchi da morire. Mi sembra di essere via da casa da una vita.

Questa Isola non ha dinamiche e funziona davvero poco ma Cerioli sta facendo il possibile per regalarci qualche appiglio e credo che, se la fame non lo metterà presto fuori gioco, potrebbe serenamente arrivare in finale.