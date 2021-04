Andrea Cerioli aveva solamente bisogno di “carburare” un po’? A quanto pare la risposta è sì. Ecco perché, in queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne è sbottato all’Isola dei Famosi prendendosela con Roberto Ciufoli dopo la sua nomination.

Isola, Andrea Cerioli sbotta e mostra il carattere

Un fuori onda ha rivelato il malumore di Cerioli particolarmente risentito con Ciufoli perché la sua nomination faceva acqua da tutte le parti (“Dovrebbe darsi più da fare”, ha detto l’attore).

“Non nomini una persona per questa stron*ta”, ha affermato Andrea Cerioli. Ciufoli si è poi giustificato affermando di averlo fatto per non fare uscire Drusilla Gucci.

“Allora è una cosa architettata!”, ha continuato l’ex tronista per poi precisare:

Dato che è uscita Elisa Isoardi con me. Sono quelle nomination “sei forte e ti nomino”. Avrei preferito “non mi piaci, nomino te”. Ed è così, è palese, perché non faccio niente di più e niente di meno di quello che fanno tutti.

Finalmente Andrea Cerioli sta facendo uscire il suo caratterino niente male. Sono certa che tra pochi giorni sarà in grado di regalarci una soddisfazione dietro l’altra.