Gian Maria Sainato dopo l’Isola dei Famosi è stato lasciato dalla persona che stava frequentando poco prima di entrare a far parte del reality show in Honduras.

Proprio l’ex naufrago ha confessato di essere tornato single con un commento condiviso su Twitter:

Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. “Cornut e mazziat” in questo caso… Ma chi me lo fa fare a essere “casa e Chiesa”! Basta da oggi mi diverto!