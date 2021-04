Isola dei Famosi 2021 si allunga? Ecco quando potrebbe finire

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe allungarsi, parola di FanPage.it. Il reality show condotto da Ilary Blasi due volte alla settimana, potrebbe andare avanti fino a giugno, scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola dei famosi 2021 potrebbe allungarsi. Fanpage.it ha appreso che la finale del reality show di Canale5 condotto da Ilary Blasi, prevista al momento per lunedì 31 maggio, potrebbe essere spostata più avanti nel tempo, come già accaduto per il Grande Fratello Vip.

Complici i buoni ascolti ottenuti dal format, in onda al momento con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì, si sta valutando in queste ore la possibilità di allungare il programma.

Non esiste ancora una tabella di marcia definita e definitiva, sono ancora troppi gli elementi da tenere in considerazione, da quelli tecnici alla resistenza dei naufraghi già provati dalla fame dopo il primo mese in Honduras. Ma la possibilità di un allungamento è concreta. Se ne discute proprio in queste ore.