Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e nuovo eliminato in vista. Questa sera torna l’appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi e con la presenza in studio di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi nei panni di opinionisti. La puntata di stasera, inoltre, non andrà in onda in diretta ma il televoto sarà comunque attivo fino a questo pomeriggio. Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli: chi di loro si salverà e chi invece dovrà abbandonare l’Isola? Ecco cosa ci dicono gli ultimi sondaggi.

Isola 2021, sondaggi eliminato puntata

Ottavo appuntamento con l’Isola dei Famosi, per la prima volta registrata in anticipo. Il nuovo eliminato sarà svelato questa sera nel corso della nuova puntata: chi avrà la peggio tra Fariba, Valentina e Roberto? Gli animi in questi ultimi giorni si sono scaldati, soprattutto tra le prime due donne.

Come da tradizione, immancabile il sondaggio accolto sul portale Reality House: secondo i dati raccolti a rischiare di essere eliminato è Roberto Ciufoli con l’11% delle preferenze. Valentina Persia è al secondo posto con il 37% mentre Fariba Tehrani forte anche del sostegno della figlia Giulia Salemi, resta la preferita con il 52% dei voti.

Il secondo sondaggio arriva direttamente dal portale Grande Fratello Forum. In questo caso il nome a rischio eliminazione è sempre quello di Ciufoli con oltre il 15%. A contendersi la permanenza, Valentina con oltre il 27% delle preferenze e ancora Fariba prima con oltre il 57%.