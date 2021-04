Isola dei Famosi, arrivano 2 naufraghe che hanno un ex fidanzato in comune: il trash è servito

Dopo averci rivelato dell’ingresso di Emanuela Tittocchia nel cast, Riccardo Signoretti un paio di giorni fa aveva lanciato un altro possibile nome pronto per L’Isola dei Famosi: Manuela Ferrara.

Isola dei Famosi, arrivano 2 naufraghe che hanno un ex in comune

Scusandomi anticipatamente per la mia vida loca, vi comunico che non ho la più pallida idea di chi sia costei. Naturalmente, per garantirvi l’informazione in tempo reale in stile Barbarella, facendo le nostre ricerche in esclusiva choc tra un caffeuccio e l’altro, abbiamo scoperto che la presunta prossima naufraga dell’Isola è nientepopodimeno che una ex meteorina del TG4.

Così come fanno notare i nostri colleghi di Biccy, Riccardo Signoretti nel farle l’in bocca al lupo, l’ha pregata di comportarsi bene con Emanuela Tittocchia per via di un ex fidanzato in comune.

Siccome siamo sotto testata giornalistica (no, non è vero), abbiamo proseguito le nostre ricerche e tra i flirt di tale Manuela Ferrara spuntano due nomi: Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain.

Proprio su Gonzalo Higuain, la Ferrara aveva dichiarato:

Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto.