Awed, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, si sta lasciando andare ogni giorno che passa. E così, proprio nelle ultime ore, alcuni commenti particolarmente pesanti su Fariba, la mamma di Giulia Salemi, hanno acceso una grande polemica social.

Awed, commenti sgradevoli su Fariba: “Sempre con le tett* di fuori”

“Sta sempre con le tett* di fuori”. In questo modo Awed ha commentato la sua compagna d’avventura Fariba Tehrani. “E’ da squalifica”, sbottato i fan del reality show sui social.

Lo youtuber è finito al centro della polemica per dei commenti fin troppo coloriti con protagonista la mamma di Giulia Salemi che si è tolta il pezzo sopra del costume per lavarsi meglio (ma opportunamente di spalle per non farvi vedere dal resto del gruppo).

“E’ sempre con le tett* di fuori”, ha commentato Awed parlandone con Andrea Cerioli. “Fariba è sempre con le tett* di fuori. In testa ha la mia maglia”, ha precisato ancora lo youtuber.

L’ex tronista particolarmente sbigottito ha cercato di cambiare argomento.

“Comunque l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me nuda con il seno di fuori, ho aperto un occhio, l’ho chiuso e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarglielo”, ha continuato l’influencer.

Cerioli, a questo punto, ha rotto il silenzio tagliando corto: