Alisha Griffanti, meglio nota come La Diva del Tubo, ha parlato del Grande Fratello Vip svelando un retroscena con protagonista Giovanni Ciacci, attuale concorrente della Casa più spiata d’Italia.

Durante un pomeriggio in TV, i due si sono trovati nel dietro le quinte del programma di Barbara d’Urso e, una volta fatto il loro ingresso in studio, Ciacci non si sarebbe comportato bene con l’influencer:

Comunque, quel tizio che si chiama Ciacci, non so il nome, quello con il pizzetto blu. C’ho fatto una puntata di Pomeriggio 5, a parte il fatto che si vedeva subito che era antipatico, perché se ne stava tutto da solo in un angolo dietro le quinte. C‘erano delle ragazze e tutti interagivano.

Naturalmente penso che sia vergognoso bullizzare una persona che dice di essere depressa. Non credo che abbia fatto qualcosa di male all’interno della Casa se non parlare dei suoi problemi. Ma come fai a bullizzarla?

Allora, voi sapere che io non seguo quel programma orribile che è il GF Vip. Vorrei parlare di uno dei concorrenti che ho conosciuto personalmente rivelandosi per quello che è.

Il racconto prosegue:

Fatto sta che io sono finita seduta vicino a questo Ciacci e lui mi ha insultata dal nulla. A parte ma “chi cazz* sei? Chi cazz* è sto qua? Io non so ancora chi cazz* sia questo tizio, mai visto sul web”. E lui mi ha insultata dicendo “come cazz* ti vesti?” e io gli ho risposto “ma come cazzo ti conci tu?”, c’erano i microfoni spenti e questa frase non si è sentita e poi Barbara ha parlato sopra e non si è creato un dibattito tra me e lui.

Lui dal nulla, Tra l’altro io avevo un vestito bellissimo di Elisabetta Franchi… Che cazz* vuoi? Sta cosa in puntata non si è sentita perché avevamo i microfoni spenti. Però per farvi capire che persona è questa e oggi si è visto.