Incontri infuocati al Grande Fratello e sorprese: ecco cosa vedremo nella 44esima puntata

Nuovo appuntamento all’insegna del Grande Fratello nella prima serata di oggi, giovedì 14 marzo 2024. Alla conduzione ritroveremo come sempre Alfonso Signorini, il quale insieme a Cesara Buonamici e a Rebecca Staffelli ci terranno compagnia in questo 44esimo appuntamento in diretta. Cosa dobbiamo aspettarci?

Grande Fratello, le anticipazioni di oggi 14 marzo

Dopo la proclamazione di Beatrice Luzzi e Rosy Chin come finaliste del Grande Fratello, il reality di Canale 5 si avvicina a grandi passi verso la sua finale. Cosa vedremo, intanto, nella puntata di stasera 14 marzo? Scopriamolo grazie alle anticipazioni ufficiali.

Nel corso della puntata odierna non mancheranno sorprese e chiarimenti per alcuni inquilini: Letizia Petris potrà rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano mentre i figli di Rosy Chin si complimenteranno con lei per aver conquistato la finale.

Sorpresa leggermente amara per Greta Rossetti che avrà modo di confrontarsi con la mamma la quale però non è affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio D’Ottavi (video in apertura), mentre la sorella di Perla Vatiero, Loana Vatiero, che non ha apprezzato il comportamento avuto da Alessio Falsone, interverrà per dire la sua.

Non mancherà una parentesi dedicata ai fan dei Beabaldi: Giuseppe Garibaldi è sempre più ferito nell’orgoglio da Beatrice Luzzi, che continua a rinfacciargli i suoi errori commessi nella fase iniziale della loro relazione.

Infine, spazio al verdetto del televoto. Chi tra Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli si salverà?