In Ungheria, proprio in queste ore, c’è stato un incidente stradale molto grave. In un’auto viaggiava una coppia morta sul colpo dopo l’impatto, nell’altra, invece, Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti.

Incidente stradale per Eva Henger e il marito

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, in collegamento con Pomeriggio 5 ha aggiornato il pubblico sulle attuali condizioni di Eva Henger e il marito:

Non sono in pericolo di vita, sottolineo perché c’era stato il terrore anche in Italia. La figlia Jennifer fortunatamente era a scuola. Il manager che collabora con Eva e Caroletti mi ha chiamato per sapere qualcosa in più.

Il giornalista ha svelato le dinamiche dell’incidente:

Erano in autostrada, pensa che Eva e Massimiliano erano andati a 80 km per prendere un cagnolino da regalare a Jennifer e sono andati in autostrada ma hanno avuto uno scontro frontale con un’altra auto dove c’era alla guida un uomo di 70 anni e la moglie di 68. Purtroppo la coppia è morta sul colpo mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza. Sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero in due ospedali diversi per cui non sono insieme.

Alessi svela anche le attuali condizioni di salute:

Massimiliano ha una frattura dello sterno e non dovrà essere operato mentre Eva si è rotta un braccio, un tallone e il femore. Dovrà essere operata ma non nell’immediato e non è in pericolo di vita.