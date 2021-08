Alyssa Milano è stata coinvolta in un incidente stradale martedì mattina dopo che suo zio, Mitch Carp, ha avuto un possibile attacco di cuore mentre guidava sull’autostrada di West Los Angeles.

Secondo quanto si legge sul comunicato stampa della California Highway Patrol (CHP) pubblicato da People, Alyssa Milano si trovava sul sedile del passeggero di un SUV Ford Edge 2020 guidato dallo zio Mitchell J. Carp, quando il 63enne si sarebbe sentito male perdendo conoscenza.

La Milano ha quindi provato a prendere il controllo del veicolo, frenando con la mano.

Per fortuna l’attrice di Streghe è uscita indenne dall’incidente stradale e, dopo essersi fermata in mezzo a due corsie dell’autostrada ha anche praticato la rianimazione cardiopolmonare allo zio in attesa dei primi soccorritori.

L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale e, attualmente, non si conoscono le sue condizioni di salute ma dovrebbe essere fuori pericolo.

Alyssa Milano, a tal proposito, è intervenuta su Twitter:

We should all take every opportunity we have to protect the people we love. Get vaccinated. Wear masks. Lock up your guns. Learn CPR. Small, common-sense actions.

It’s not hard to take care of each other, but it is important.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) August 18, 2021