Incidente Eva Henger: la decisione di Mercedesz sull’Isola, ecco cosa farà

L’incidente stradale che ha coinvolto Eva Henger e Massimiliano Caroletti (dall’impatto una coppia è morta sul colpo), ha traumatizzato anche Mercedesz Henger, prossima concorrente dell’Isola dei Famosi che probabilmente farà il suo ingresso il prossimo lunedì sera.

Mercedesz, dopo la drammatica notizia, avrebbe voluto rinunciare al suo impegno con l’Isola dei Famosi ma, proprio Eva Henger l’ha convinta ad andare: “Le ha detto: ‘Stai tranquilla questo è il tuo lavoro, vai pure e torna vincitrice anche per me’“, ha fatto sapere Roberto Alessi ospite di Pomeriggio 5.

Quindi, salvo imprevisti dell’ultima ora, Mercedesz dovrebbe partecipare.

Nel frattempo Eva e Massimiliano sono usciti vivi dall’impatto ma hanno riportato delle fratture:

Massimiliano ha una frattura dello sterno e non dovrà essere operato mentre Eva si è rotta un braccio, un tallone e il femore. – ha fatto sapere Roberto Alessi – Dovrà essere operata ma non nell’immediato e non è in pericolo di vita.

Erano in autostrada, pensa che Eva e Massimiliano erano andati a 80 km per prendere un cagnolino da regalare a Jennifer e sono andati in autostrada ma hanno avuto uno scontro frontale con un’altra auto dove c’era alla guida un uomo di 70 anni e la moglie di 68.

Purtroppo la coppia è morta sul colpo mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza. Sono stati immediatamente portati in ospedale con l’elicottero in due ospedali diversi per cui non sono insieme.