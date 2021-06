Ilona Staller al Grande Fratello Vip? “Signorini mi voleva, ma poi…”

Ilona Staller ha rilasciato un’intervista tra le pagine del settimanale Vero parlando del Grande Fratello Vip ed anche di altri reality che l’avrebbero voluta a bordo.

Il Grande Fratello Vip? Un anno fa, Alfonso Signorini ha fatto il mio nome come concorrente. Poi il mio nome è sparito… Anche Milly Carlucci mi voleva! C’è qualcuno che non vuole che lavori. Non credo che sia una cosa legata ai film per adulti che ho fatto in passato, ci sono problemi di altro tipo…